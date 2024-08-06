Пассажиры совершили более 354 тыс поездок на 44 автобусных маршрутах Подмосковья

Дачный сезон в самом разгаре. «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья подсчитало, что с начала апреля на маршрутах, следующих к подмосковным садовым и дачным товариществам, жители и гости региона совершили свыше 354 тыс. поездок. В этом году в Московской области работают 44 сезонных маршрута, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За минувший дачный сезон 2023 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 693 тыс. поездок до СНТ.

На маршрутах действуют меры социальной поддержки — пассажиры могут воспользоваться социальными картами для фиксации проезда, таким способом с апреля было зарегистрировано более 256 тыс. поездок.

С помощью банковских карт проезд оплатили почти 64 тыс. раз. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» совершили около 35 тыс. поездок. Самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников стал № 10 «Автостанция — Юбилейное» (МАП № 4 г. Раменское), на котором зарегистрировано 53 тыс. поездок. На втором месте среди сезонных маршрутов с показателем в 46 тыс. операций — № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» (МАП № 12 г. Ногинск). На третьем месте — маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево» (МАП № 12 г. Ногинск), на нем зафиксировано более 38 тыс. поездок.

Сезонные маршруты работают в 23 городских округах Московской области. Автобусы доставляют пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Самые «долгоиграющие» дачные маршруты проработают до начала ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.