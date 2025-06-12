Пассажиры рейса Москва — Тбилиси больше 14 часов не могут вылететь в Грузию

Служба безопасности выдворила пассажиров рейса Москва — Тбилиси, которые отказались покидать самолет. Люди не могут добраться до Грузии уже более 14 часов из-за постоянного переноса полета, сообщает Baza .

Авиалайнер компании «Азимут» должен был отправиться в 23:45 11 июня из аэропорта Внуково. Однако рейс переносили несколько раз, затем в аэропорту были введены ограничения на полеты из-за опасности БПЛА.

Пассажиры много раз отправлялись на посадку, но в итоге им сообщали, что рейс откладывается. Спустя 6 часов авиалайнер все же вылетел в Грузию, однако за час до посадки его развернули и отправили обратно во Внуково, а не посадили в ближайшем аэропорту.

Спустя еще несколько часов пассажиры вновь сели в самолет, но их рейс опять перенесли. Тогда люди взбунтовались и отказались покидать борт. В итоге их выдворила служба безопасности.

По словам пассажиров, причину постоянного переноса рейса им не говорят. Людям раздали ваучеры на 500 рублей, больше помощи им не предоставили.

При этом рейсы «Азимута» в другие направления вылетают по расписанию. Некоторые пассажиры приобрели билеты в Грузию у другой авиакомпании.

Ранее стало известно, что россияне застряли на острове Хайнань из-за сильного тайфуна. На курорте закрыты аэропорты, люди не могут улететь в Москву.