Пассажиры поездов в Подмосковье стали реже забывать личные вещи

В 2024 году пассажиры «Центральной ППК» забыли около 1,2 тыс. различных предметов — на 300 меньше, чем годом ранее. Почти половину из них оставили в поездах Курского направления. Чаще всего вещи забывали в апреле — на середину весны пришлось 20% всех потерь. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

В дачный сезон пассажиры, в основном, оставляли садовый инвентарь, велосипеды и банки с домашними заготовками, а в канун Нового года — подарки и праздничные угощения. Так, в саму новогоднюю ночь в поезде на станции Москва-Товарная была обнаружена сумка с игрушками и продуктами — ее удалось быстро вернуть владельцам.

Чаще всего в вагонах по-прежнему забывают ручную кладь — различные сумки, пакеты, чемоданы и рюкзаки. Оставляют и электронику — наушники, колонки, телефоны.

Если вещи оставлены на маршрутах МЦД, поможет контакт-центр «Московский транспорт»: телефон 3 210 (с мобильного). Специалист объяснит, как добраться до склада и забрать потерянную вещь. Срок хранения забытых вещей — до 6 месяцев.

Также можно обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

«Центральная ППК» просит пассажиров быть внимательнее и не оставлять личные вещи в вагонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.