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Пассажиры Подмосковья совершили в автобусах свыше 1,8 млн поездок за выходные

За минувшие выходные в автобусах «Мострансавто» пассажиры совершили 1,8 млн поездок. В День народного единства жители и гости Подмосковья зафиксировали свыше 880 тыс. операций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примерно 884 тыс. поездок за два дня было совершено по социальным картам. Банковскими картами пассажиры расплатились около 730 тыс. раз. По транспортным картам было зарегистрировано свыше 220 тыс. операций.

Наибольшей популярностью пользовались услуги маршрутов МАП № 10 г. Королев — более 268 тыс. поездок, МАП № 12 г. Ногинск — свыше 205 тыс. операций,

МАП № 5 г. Подольск — свыше 194 тыс. трансакций. 3 и 4 ноября автобусы предприятия работали по расписанию субботы и воскресенья соответственно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.