Пассажиры Подмосковья совершили более 40,5 млн поездок по транспортным картам

С начала года пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек») более 40,5 млн раз. Этот показатель на 20% превышает данные за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По будням картой «Тройка» в среднем жители и гости Подмосковья совершают свыше 110 тыс. поездок. Наибольшее количество поездок с использованием данной карты зафиксировано в МАП № 11 г. Балашиха — более 6,1 млн, за ним следует МАП № 1 г. Люберцы — свыше 6 млн поездок, а на третьем месте расположились маршруты МАП № 9 г. Долгопрудный — более 4,7 млн операций.

По карте «Тройка» стоимость проезда снижается в зависимости от количества поездок, совершенных за месяц. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка составит 35%.

Кроме карты «Тройка», оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» можно с помощью банковских карт, транспортной карты «Стрелка» или социальных карт.

На сегодняшний день компания обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов (городских, пригородных и междугородних), располагая парком более 5 тыс. автобусов, которые ежедневно перевозят свыше 1,5 млн человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.