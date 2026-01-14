Пассажиры Подмосковья совершили более 26 млн поездок на транспорте в праздники

Жители и гости Московской области с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года совершили свыше 26,2 млн поездок на общественном транспорте, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период новогодних праздников в Подмосковье было зафиксировано более 16 миллионов поездок на региональных автобусах, из которых свыше 10,6 миллиона пришлись на автобусы Мострансавто. Самый высокий пассажиропоток отмечен 10 января — более 1,6 млн поездок.

Наиболее востребованным маршрутом стал № 367 «Володарского — Москва (м. Домодедовская)», которым воспользовались 234 тысячи пассажиров.

В праздничные дни чаще всего оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области и москвича — 7 млн транзакций, что составило 43% всех поездок. Банковскими картами оплатили 6,4 млн поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — 2,6 млн операций.

В электропоездах ЦППК и МТППК за этот период перевезено более 10,1 миллиона пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.