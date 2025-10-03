Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов более 2,45 млн раз

Сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай» от компании «Мострансавто» продолжает уверенный рост, преодолев отметку в 2,45 млн скачиваний. В последнем отчетном периоде (с августа по октябрь) активность пользователей достигла нового пика: зафиксировано 135 060 обращений к сервису, которые совершили 21 293 уникальных пользователя. Это демонстрирует не только массовость, но и высокую лояльность пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» отмечает устойчивую лояльность пользователей к ключевым направлениям. Тройка лидеров по популярности сохранила свои позиции, подтверждая стратегическую важность этих маршрутов в транспортной схеме региона: № 362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)», № 308 «Москва (м. Домодедовская) — Аэропорт Домодедово», № 388 «Сергиев Посад — Москва (м. ВДНХ)».

Сервис «Скачай, не срывай» доступен круглосуточно на официальном сайте Мострансавто, а также через удобного Telegram-бота @Mostransavto_bot. Он позволяет не только мгновенно получить актуальное расписание любого маршрута, но и проложить сложный маршрут с пересадками, найдя все возможные способы добраться до пункта назначения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.