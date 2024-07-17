Пассажиры Подмосковья оставили в поездах ЦППК около 800 личных вещей с января

С начала 2024 г. пассажиры Компании оставили в поездах около 800 личных вещей. Чаще всего забывали ручную кладь — чемоданы и рюкзаки, пакеты, сумки и портфели, коробки. Также теряли мобильные телефоны и детские игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С наступлением весны пассажиры активнее выезжали за город, и если в феврале в поездах нашли только 35 забытых предметов, то в марте их было уже 172. Больше всего находок за полгода обнаружено в апреле — около 250 личных вещей.

Некоторые находки выделялись особенно. В январе на Казанском направлении обнаружили ноутбук, а в феврале на Белорусском — фотоаппарат. В первый месяц весны в поезде нашли бесхозную детскую коляску, термос и коробку с обувью, а в апреле — термосумку и три велосипеда — два механических и один электрический. В мае на Казанском направлении обнаружили большую мягкую игрушку.

Нередко пассажиры обнаруживают пропажу в после поездки и забирают свои вещи в пунктах оборота поездов. Можно также обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Если вещи оставлены на маршрутах МЦД, то необходимо позвонить по телефону контакт-центра «Московский транспорт»: 3210 (с мобильного) — сотрудник расскажет, где находятся склады и как забрать потерянные вещи, которые хранятся там до 6 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.