Пассажиры Подмосковья могут получить питьевую воду бесплатно на остановках

Для повышения комфорта пассажиров «Мострансавто» продолжает раздавать прохладную воду. Получить прохладную воду можно на остановках, автовокзалах и автостанциях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в утренние и вечерние часы пик утром. Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов. Также воду раздают и пассажирам такси.

В акции участвуют и сотрудники ЦППК: получить прохладную воду можно на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском вокзалах, а также на подмосковных станциях Мытищи и Подольск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.