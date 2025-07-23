Пассажиры оставили отзывы через QR-коды в наземном транспорте Москвы 35 тыс раз

В российской столице улучшают городской наземный транспорт. Чтобы обеспечить пользователей еще более комфортными условиями, внедряются новые пассажирские сервисы. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с помощью QR-кодов можно выразить благодарность водителю или высказать свои предложения по улучшению работы транспорта.

Они находятся на кабине водителя и на накопительной площадке. С момента запуска сервиса службы «Мосгортранса» приняли и обработали почти 35 тыс. сообщений от пассажиров.

В момент поездки через QR-код можно направить отзыв о том, что нужно изменить температуру в салоне. После этого сотрудники эксплуатационных площадок быстро отрегулируют параметр. Еще с помощью QR-кода можно оценить работу маршрута, а также пройти опрос о функционировании наземного транспорта.

«Обратную связь о качестве поездки можно оставить с помощью специальных наклеек с QR-кодами внутри автобуса или электробуса „Мосгортранса“. С начала года пассажиры воспользовались сервисом более 13 тыс. раз. Это помогает нам поддерживать высокий уровень комфорта в транспорте и улучшать качество сервисов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно навести камеру смартфона на наклейку с QR-кодом, нажать на ссылку, указать, насколько комфортной была поездка, оставить комментарий, назвать номер маршрута, приложить фото или видео. Также можно рассказать, если кто-то забыл вещи в салоне.