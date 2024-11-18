Пассажиры Мострансавто воспользовались сервисом «Скачай, не срывай» 1,4 млн раз

Жители и гости Московской области скачали расписания движения автобусов с сайта предприятия более 1,4 млн раз в рамках проекта «Мострансавто» «Скачай, не срывай», который стартовал в апреле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Опция доступна на официальном сайте перевозчика в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте «Мострансавто» в Telegram. Кроме того, информацию о графике движения предоставляет виртуальный помощник на единой линии связи по номеру: 8 (800) 700-31-13.

Чтобы воспользоваться опцией именно на сайте, скачать нужное расписание на телефон или распечатать, достаточно несколько кликов: необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки.

Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах. Также пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.