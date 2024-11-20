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Пассажиры «Мострансавто» совершили более 202 млн поездок по соцкартам в 2024 году

Свыше 202 млн поездок совершили пассажиры с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича в автобусах «Мострансавто» с начала года. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем в ноябре жители и гости региона совершают по социальным картам 614 тыс. поездок.

Почти за 11 месяцев самое большое количество льготных операций — около 28 млн — совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев. Следом за ним по объему пассажиропотока находится МАП № 12 г. Ногинск с 24 млн трансакций. А замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки с показателем в 22 млн операций.

Жителям и гостям Подмосковья в автобусах «Мострансавто» доступны различные способы оплаты проезда: банковскими и транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.