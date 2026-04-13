Пассажиры Мострансавто совершили 2,3 тыс поездок в Пасху в Подмосковье

В пасхальную ночь с 11 на 12 апреля в Подмосковье продлили работу 49 маршрутов Мострансавто до 03:00. Жители и гости региона совершили на них более 2,3 тыс. поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для удобства пассажиров перевозчик совместно с Минтрансом Подмосковья скорректировал расписание автобусов, следующих к храмам и церквям региона. Это позволило верующим добраться на праздничные богослужения и вернуться домой в ночное время.

Специалисты предприятия проанализировали пассажиропоток с 22:00 до 03:00. Самым востребованным стал маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)». На втором месте — маршрут № 46 «Власиха (Почта) – ст. МЦД Одинцово», на третьем — № 103 «Электросталь (м/р Северный) – ст. Фрязево».

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — зафиксировано более 1,1 тыс. трансакций. Социальные карты использовали 734 раза. Еще 493 поездки оплатили картами «Стрелка» всех типов и картой «Тройка» по тарифу «Кошелек».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.