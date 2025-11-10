Пассажиры «Мострансавто» проехали 543 тыс раз на сезонных автобусных маршрутах

С начала апреля 2025 года на сезонных маршрутах пассажиры «Мострансавто» совершили более 543 тыс. поездок к дачам, загородным участкам и СНТ. Этот показатель на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году в Подмосковье автобусы курсировали по 35 «дачным» маршрутам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самыми востребованными сезонными маршрутами стали № 10 «Автостанция — Юбилейное», на нем совершено свыше 85 тыс. поездок, № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором зафиксировано более 80 тыс. трансакций, и № 30 «Электрогорск — Алексеево», где пассажиры совершили порядка 57 тыс. поездок.

На всех маршрутах была возможна только безналичная оплата проезда банковскими, транспортными («Стрелка» и «Тройка») и социальными картами. Работа сезонных маршрутов завершена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.