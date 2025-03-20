Пассажирка в аэропорту Домодедово пыталась провезти изумруды в нижнем белье

В подмосковном аэропорту Домодедово задержали женщину. Она пыталась провести изумруды стоимостью 1,2 млн рублей в нижнем белье, сообщает « Осторожно, Москва ».

Россиянка вернулась домой из Индии. В сумке она провозила четыре самоцвета. Таможенники устроили проверку и обнаружили еще 75 камней стоимостью 1,2 млн рублей.

Девушка сказала, что купила изумруды для изготовления украшений. В нижнем белье она их транспортировала, чтобы, по ее словам, не «повредить материал».

По результатам экспертизы стало известно, что россиянка пыталась провезти изумруды, аметист, цирконий и кошачий глаз. Против женщины могут открыть уголовное дело из-за контрабанды стратегически важных товаров.

Ранее в аэропорту Шереметьево провели задержание 43-летнего украинца. Он вез в страну незадекларированные 70 тыс. долларов.