Пассажирам в Подмосковье напомнили правила перевозки домашних животных

АО «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья напоминает жителям и гостям Московской области о правилах перевозки домашних животных в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

Право на бесплатный проезд имеют собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями. На животном должны быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. Также бесплатно пассажиры могут перевозить некоторых домашних животных, например, собак карликовых пород, если держат своего питомца на руках. Других братьев наших меньших необходимо перевозить в сумках-переносках, клетках или контейнерах. Пассажирам нужно обратить внимание на габариты ручной клади: сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 120 см.

Собак средних и крупных пород следует перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу: в городском сообщении и в пригородном до 25 км он составляет 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, свыше 50 км — 162 рубля.

Провоз животного не должен создавать неудобств другим пассажирам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.