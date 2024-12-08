Пассажирам пригородных поездов в Подмосковье напомнили правила безопасности

В Подмосковье ведется регулярная работа с пассажирами пригородных поездов. Так, прошло очередное мероприятие по усилению контроля на железнодорожной инфраструктуре на станции Дмитров. Жителям напомнили о правилах безопасности, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

В рамках безопасности на железной дороге сотрудниками администрации и линейного отдела полиции на ж/д станции Дмитров проведен рейд с целью предупреждения травмирования граждан. Участники рейдов в ходе профилактических мероприятий провели беседы с людьми разных возрастов, в некоторых случаях останавливали нарушителей.

Профилактические рейды стабильно повышают информированность среди жителей, особое внимание уделяется несовершеннолетним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.