Пассажирам пригородных поездов напомнили о правилах безопасности в Дмитрове

В Дмитровском городском округе ведется регулярная работа с пассажирами пригородных поездов. 13 ноября прошло очередное мероприятие по усилению контроля на железнодорожной инфраструктуре на станции Дмитров. Жителям напомнили о правилах безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках безопасности на железной дороге сотрудниками администрации и Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская проведен рейд с целью предупреждения травмирования граждан. Участники рейдов в ходе профилактических мероприятий провели беседы с людьми разных возрастов, в некоторых случаях останавливали нарушителей.

Профилактические рейды стабильно повышают информированность среди жителей, особое внимание уделяется несовершеннолетним. Данные рейды проводятся по поручению заместителя главы Дмитровского городского округа Михаила Жукова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.