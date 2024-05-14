Пассажирам автобусов Подмосковья рассказали, как получить страховую выплату

Примерно 40% дорожно-транспортных происшествий от общего количества ДТП с пострадавшими, зафиксированных в Мострансавто в 2024 году, сопряжено с падением и последующим травмированием пассажиров в салонах автобусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего причиной резкого перестроения или экстренного торможения автобуса становится легковой автомобиль, двигавшийся впереди него. Водитель вынужден принимать меры, позволяющие избежать столкновения с впереди идущей машиной.

Любой транспорт — это объект повышенной опасности и серьезной ответственности. Поэтому пассажиры, вошедшие в автобус Мострансавто, при соблюдении правил оплаты проезда автоматически считаются застрахованными. Напомним, что в автобусах Московской области категорически запрещена оплата наличными денежными средствами.

Второе непреложное правило — во избежание получения травм во время движения автобуса пассажир должен держаться за поручни. Пассажир обязан при посадке, высадке и нахождении в транспортном средстве соблюдать меры предосторожности. Если правила поездки были проигнорированы пассажиром, то страховые выплаты он может не получить. Основание для осуществления страховых выплат — федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 № 67-ФЗ.

«Все происшествия, связанные с нашими автобусами, не остаются без внимания. Проводятся проверки с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных в салонах транспортных средств. Одна камера „смотрит“ на водителя, две — на салон и еще одна фиксирует дорожную обстановку по пути следования. Кроме того, проверяется способ оплаты, который выбрал пассажир. Получение страховки — законное право пассажира, но, чтобы ее получить, нужно следовать правилам и действующим законам», — отметили в Мострансе.

Страховщик вправе отказать в выплате пассажиру, если факты свидетельствуют о том, что он нарушил федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ. При наступлении страхового случая пассажиру необходимо обратиться в оказывающее услугу страхования Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»): г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 10. Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д. 26. Бесплатная горячая линия 8 (800) 333-08-88, электронная почта: sogaz@sogaz.ru. Пассажир обязан предъявить билет, подтверждающий оплату проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.