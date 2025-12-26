Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы со 2 января

На 12 улицах цены будут снижены, поскольку средний уровень заполняемости парковочных зон там не достигает 50%. Это позволит сбалансировать спрос, и на некоторых отрезках цена опустится до 40 рублей. В числе таких улиц — улица Михаила Якушина, улица Игоря Численко, а также 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

При этом на большей части платных парковочных пространств — 89% улиц — тарифы сохранятся на прежнем уровне. Повышение Корректировка тарифов затронет 10,5% участков, где загрузка превышает 80–90%. Эти отрезки, как правило, расположены рядом с популярными объектами — торговыми и бизнес-центрами, ресторанами высокой ценовой категории и туристическими местами.

Корректировка цен поможет разгрузить наиболее востребованные парковки, уменьшив количество машин, которые кружат в поисках свободного места. Жители с резидентными разрешениями получат дополнительное преимущество: они смогут быстрее находить место для стоянки благодаря увеличению оборачиваемости парковочных зон — машины будут уезжать с них активнее.

Кроме того, с 2 января на Московском скоростном диаметре (МСД) в часы критической загруженности стоимость проезда по участку

будет проиндексирована на 3 рубля и составит 13 рублей. В остальное время — 70% будних часов (с 20 до 7 и с 11 до 16 часов), а также в выходные и праздничные дни — проезд останется бесплатным. Тариф на транзитный проезд (950 рублей) не изменится. Эти меры позволят сохранить высокую скорость и предсказуемость передвижения по МСД.

Для удобства водителей плата за участок МСД взимается только в том случае, если въезд и выезд с него произошли в платный период. Например, поездка будет бесплатной, если автомобиль въехал на участок в 6:55, а выехал в 7:30, или заехал в 10:55, а покинул его в 11:30.