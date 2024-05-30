Парковку для посетителей лесопарка «Талицкий лес» создадут в Клину

В Клину в поселке 10 Октября оборудуют парковку для посетителей лесопарка «Талицкий лес». Там, где в населенном пункте заканчивается частный сектор, начинается производственная зона.

С одной стороны расположены современные промышленные корпуса, с другой — только полуразвалившийся бетонный забор и постройки середины прошлого века. Скоро пейзаж здесь существенно изменится. Бетонные конструкции снесут, так же как и старые постройки. Овраги, которые сегодня используются под сброс мусора, вычистят. На все это потребуется время.

«Изучив местность в районе улиц 23 Октября, Овражная, мы, к сожалению, не нашли свободного пространства, которое можно было бы использовать под большую парковку для лесопарка „Талицкий лес“, не стеснив жителей частного сектора. А здесь, абсолютно очевидно, пришло время наводить порядок», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Лесопарк «Талицкий лес» становится все популярнее среди жителей и гостей округа. Задача — обеспечить приезжающих парковочными местами. Приступить к работам должны уже в ближайшее время. И начнут «перезагрузку» с вывоза мусора и сноса построек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.