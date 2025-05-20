Парковка за 0 рублей в Москве станет доступна еще на 58 участках улиц

С 20 июня в Москве будет расширена зона действия динамического тарифа и добавлены новые участки улиц в зону резидентных разрешений, передает пресс-служба столичного Дептранса.

С 1 ноября 2024 года динамический тариф на парковку успешно действует на пяти улицах в центре столицы. В каждый из дней работы тарифа цена опускалась до 0 рублей, чаще всего это происходило на площади Тверская Застава.

Инновационный тариф помог сбалансировать загруженность парковок, позволил водителям сэкономить время и деньги. Поэтому с 20 июня он заработает еще на 58 участках улиц.

Динамический тариф — это меняющаяся стоимость парковки, которая зависит от прогнозируемой загруженности участка стоянки. Стоимость парковки начинается от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьируется в зависимости от уровня загрузки.

Благодаря динамическому тарифу водители могут заранее планировать свой маршрут с учетом предполагаемой стоимости парковки, а также экономить время на поиск свободного места для автомобиля.

Также с 20 июня в зону резидентных разрешений будут добавлены новые участки улиц. В этом году изменения пройдут в три этапа — также 15 августа и 3 октября. Все нововведения согласованы с местными муниципальными депутатами. Ознакомиться с подробностями можно на Едином транспортном портале.

Изменения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе.

Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться без оплаты. Для этого достаточно оформить разрешение на портале mos.ru. Срок предоставления услуги — 6 рабочих дней.