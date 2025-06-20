Парковка за 0 рублей в Москве стала доступна еще на 58 участках улиц

С 20 июня в Москве была расширена зона действия динамического тарифа и добавлены новые участки улиц в зону резидентных разрешений, передает пресс-служба столичного Дептранса.

С 1 ноября 2024 года динамический тариф на парковку успешно действовал на 5 улицах в центре столицы. В каждый из дней работы тарифа цена опускалась до 0 рублей, чаще всего это происходило на площади Тверская Застава.

Инновационный тариф помог сбалансировать загруженность парковок, позволил водителям сэкономить время и деньги. Поэтому с сегодняшнего дня он стал работать еще на 58 участках улиц.

Динамический тариф — это меняющаяся стоимость парковки, которая зависит от прогнозируемой загруженности участка стоянки. Стоимость парковки начинается от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьируется в зависимости от уровня загрузки.

Благодаря динамическому тарифу водители могут заранее планировать свой маршрут с учетом предполагаемой стоимости парковки, а также экономить время на поиск свободного места для автомобиля. Это также способствует более равномерному распределению загруженности парковочных мест.

Кроме того, с 20 июня в зону резидентных разрешений были добавлены новые участки улиц. Все нововведения согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробности размещены на Едином транспортном портале.

Жители улиц, которые вошли в зону резидентных разрешений, продолжают парковаться без оплаты. Для этого достаточно оформить разрешение на портале mos.ru.

Изменения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе.