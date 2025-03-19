Овчинский: правительство Москвы ужесточает контроль за качеством дорог

В Москве повысили требования к качеству дорожного покрытия, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Уточняется, что новые правила затронут дороги, на проектирование которых еще не было выдано техническое задание или не заключен инфраструктурный договор.

«Допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории дорог: для новых — от 1,7 до 2,6 м неровностей на километр дороги, для эксплуатируемых — от 2,2 до 3,5 м неровностей на каждый километр. Эти требования будут включать в технические задания, проектную документацию, контракты на строительно-монтажные работы, а также для внебюджетных объектов — в инфраструктурный договор, что позволит контролировать их соблюдение. Новые правила начнут действовать с апреля текущего года», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Все трассы города — как принимаемые в эксплуатацию, так и уже используемые — соответствуют нацстандартам. Они включают строгое ограничение общей протяженности и площадей неровностей на каждый километр дороги, в том числе количество впадин, трещин и проломов, колей и других дефектов покрытий.

Продольная ровность дорожного покрытия будет измеряться по международной шкале IRI (International Roughness Index) с использованием профилометров — специальных приборов, предназначенных для измерения неровностей поверхности. В отдельных случаях возможно измерение продольной ровности дорожного покрытия с помощью трехметровой рейки.