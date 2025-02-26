Отличникам Кузбасса вернут бесплатные проездные билеты

В Кузбассе снова начнут выдавать бесплатные проездные для школьников-отличников. Ранее эту программу отменили без предупреждения, сообщает Сiбдепо .

Граждане сильно возмутились из-за отмены, поступало множество жалоб и недовольств.

Из-за этого губернатор Илья Середюк 26 февраля поручил придумать новые идеи региональных проектов, чтобы поддерживать молодежь в учебе. Он сказал, что важно вернуть проездные для таких учеников и добавить другие меры поддержки.

«Мы обязательно не только вернем эту меру для наших талантливых ребят, но и расширим другие меры поддержки», — заявил Середюк.

Ранее губернатор рассказал, что угольные компании региона терпят убытки из-за западных санкций и высокой ключевой ставки, в связи с чем бюджет Кузбасса недополучил более 58 млрд рублей в 2024 году.