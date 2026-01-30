Отказ полиции вернуть россиянину «блатной» номер авто довел до суда

Мужчина, которому принадлежат государственные автомобильные знаки с буквами «ЕКХ» подал в суд на ГУ ОБДД и ГУ МВД Нижнего Новгорода. Там ему отказали в возвращении номеров, сообщает Mash .

Владелец «блатных» знаков «Еду как хочу» Александр пришел в МРЭО, где у него с ноября 2025 года хранились номера, и попробовал получить их. Однако совершать любые действия с государственным знаком не разрешили из-за «распоряжения сверху».

В ГАИ пояснили, что причина изъятия номеров «ЕКХ» в России — угроза компрометации сотрудников силовых структур. За авто с такими госзнаками пристально следят иностранные спецслужбы и недоброжелатели.

Мужчина начал судиться с полицейскими. Первое заседание должно пройти в феврале.

В конце декабря 2025 года сообщалось, что номера для авто с буквами «ЕКХ» попали под запрет в РФ. Их не регистрируют и изымают при смене автомобиля.

