Опубликован график работы РЭО в Ступине в новогодние праздники

Госавтоинспекция городского округа Ступино сообщает о временном изменении режима работы регистрационно-экзаменационного отделения (РЭО) в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с праздничными и выходными днями регистрационно-экзаменационное отделение прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений не будет проводить 29, 30, 31 декабря 2024 года, а также 1, 2, 5, 6, 7 и 8 января 2025 года.

Прием жителей будет осуществляться 3, 4 января, с 9 января 2025 года, РЭО будет работать в обычном режиме.

В ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино отмечают, чтобы избежать длительного ожидания в очереди и быстро получить государственную услугу, связанную с регистрацией транспортных средств или водительскими удостоверениями, рекомендуется воспользоваться электронной очередью.

Записаться на прием можно на официальном сайте Госавтоинспекции или на портале государственных и муниципальных услуг, выбрав удобную дату и время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.