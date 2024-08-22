Опрос для владельцев электромобилей опубликовали на сайте Минэнерго Подмосковья

Опрос можно пройти, перейдя по следующим ссылкам:

Ответы владельцев электрокаров влияют на место расположения будущих станций. Им нужно будет ответить на несколько несложных вопросов — инвесторы ответы собирают, обобщают и принимают решение о том, где предпочтительней устанавливать новые электрозарядные станции.

Сегодня в Подмосковье работает 519 ЭЗС. Из них 228 — быстрых, мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 — медленная, мощностью от 3,5 до 22 кВт.

Карту ЭЗС можно найти в специальных мобильных приложениях «Россети Электротранспорт», «Plug me», на официальных сайтах компаний, где имеется подробная инструкция по использованию станции, а также размещен номер телефона технической поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.