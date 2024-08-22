Опрос для владельцев электромобилей опубликовали на сайте Минэнерго Подмосковья
На официальном сайте министерства энергетики Московской области опубликован опрос для владельцев электромобилей, сообщает пресс-служба ведомства.
Опрос можно пройти, перейдя по следующим ссылкам:
- https://forms.yandex.ru/u/6239911fab83c2fb8242870e/
- https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/453132/?utm_source=widget&utm_medium=regional&utm_campaign=pos.gosuslugi.ru&utm_content=46
Ответы владельцев электрокаров влияют на место расположения будущих станций. Им нужно будет ответить на несколько несложных вопросов — инвесторы ответы собирают, обобщают и принимают решение о том, где предпочтительней устанавливать новые электрозарядные станции.
Сегодня в Подмосковье работает 519 ЭЗС. Из них 228 — быстрых, мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 — медленная, мощностью от 3,5 до 22 кВт.
Карту ЭЗС можно найти в специальных мобильных приложениях «Россети Электротранспорт», «Plug me», на официальных сайтах компаний, где имеется подробная инструкция по использованию станции, а также размещен номер телефона технической поддержки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.