Опоздавшие россияне могут догнать туристический поезд и продолжить поездку

Россиянам, которые опоздали на туристический поезд, разрешили догонять его во время пути и продолжать ехать по купленному билету. Однако деньги за «утраченное» расстояние вернуть не получится, рассказали в Минтрансе РФ, сообщает Ura .

Получить обратно средства не выйдет и если пассажир сойдет на любой остановке. Сесть по прошлому билету на иной туристический поезд нельзя.

Если россиянину во время поездки нужна медпомощь, в связи с чем ему пришлось сойти с поезда, деньги за билет вернут. Однако вычтут определенную сумму сборов.

Ранее ФАС обнаружила, что ООО «Пластрон-Ко» и ООО «Лигель» договорились поддерживать цены на электронных торгах, где закупщиком выступала ОАО «РЖД». Фирмы хотели продать комплекты для сборного изолирующего стыка.

