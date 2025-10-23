Оплата льготного проезда в общественном транспорте Кузбасса изменится с 1 января

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина в своих социальных сетях рассказала, что с 2026 года льготные категории граждан, проживающие в Кузбассе, перейдут на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. В настоящее время проходит тестовое испытание системы, сообщает Сiбдепо .

Транспортная инфраструктура региона претерпела значительные изменения в последние годы, включая транспортную реформу в Кемерове и Новокузнецке, а также внедрение множества современных и удобных способов оплаты проезда. С 1 января 2026 года льготный проезд будет осуществляться с использованием сервиса «Карта жителя Кузбасса». Для тех, кто уже пользуется льготами, сохранится возможность использования единого социального проездного билета, однако стоит обратить внимание на некоторые важные детали.

«Имеющиеся единые социальные проездные билеты старого образца действительны до 31 марта 2026 года включительно, новые будут выдаваться в органах социальной защиты с 1 января 2026 года (в рабочие дни)», — отмечается в сообщении.

Жители региона, которые получат право на льготный проезд после 1 января, должны оформить «Карту жителя Кузбасса». Для этого потребуется зарегистрировать любую карту платежной системы «Мир» на региональном портале Госуслуг. Процедуру можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам в органах соцзащиты и МФЦ.

После успешной регистрации на карту будет единоразово зачислено 600 рублей. В дальнейшем гражданин сможет использовать эту карту для оплаты проезда. Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить карту к валидатору или терминалу, а также иметь документ, подтверждающий право на льготу.

Дважды в месяц будет производиться компенсация расходов на проезд в размере фактически понесенных затрат, в зависимости от льготной категории (100% или 50%). Количество поездок не ограничено. «Карта жителя Кузбасса» будет приниматься для оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте на территории всего региона.

По информации, предоставленной заместителем председателя правительства Кузбасса, более 270 тысяч жителей региона пользуются правом бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

Для получения дополнительной информации и ответов на возникающие вопросы можно обратиться по телефону: 8 (3842) 77-67-74 — отдел администрирования льготного проезда ГКУ «Центр социальных выплат и информатизации Министерства труда и социальной защиты Кузбасса».

