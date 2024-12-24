Опасно, но красиво: кемеровские водители удивили горожан

сегодня в 19:21

Они украшают свои машины гирляндами. Очевидцы поделились видео.

На записях видно, как ярко оформленный автомобиль движется по центральной улице города, привлекая внимание как прохожих, так и других водителей.

Между тем в России водителей, украшающих свои машины новогодними гирляндами, начали массово штрафовать.

Ранее ветеринар назвал самые опасные для питомцев новогодние украшения. Среди них — мишура, дождик и стеклянные игрушки.