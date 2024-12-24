Опасно, но красиво: кемеровские водители удивили горожан
Водители Кемерова украшают свои авто яркими гирляндами
Автолюбители Кемерова решили порадовать местных жителей весьма оригинальным способом, сообщает Сiбдепо.
Они украшают свои машины гирляндами. Очевидцы поделились видео.
На записях видно, как ярко оформленный автомобиль движется по центральной улице города, привлекая внимание как прохожих, так и других водителей.
Между тем в России водителей, украшающих свои машины новогодними гирляндами, начали массово штрафовать.
Ранее ветеринар назвал самые опасные для питомцев новогодние украшения. Среди них — мишура, дождик и стеклянные игрушки.