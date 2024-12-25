Около 7 млн пассажиров перевезли поезда «Иван Паристый» до Брянска за 5 лет

25 декабря отмечается 5 лет с начала курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» сообщением Москва — Брянск. С декабря 2019 года этими поездами перевезено около 7 млн человек, в том числе за 11 месяцев этого года количество пассажиров превысило 1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поезда № 737/738, № 739/740, № 741/742 «Иван Паристый», сформированные из 11 двухэтажных вагонов, курсируют между Москвой и Брянском ежедневно. Время в пути составляет около 4 часов. Из Москвы они отправляются в 6:50, 13:41 и 19:19, а из Брянска — в 6:55, 13:23 и 19:02.

В каждом поезде имеется вагон для маломобильных пассажиров, вагон повышенной комфортности, вагон с детской игровой комнатой, вагон СВ и вагон-бистро. Двухэтажные вагоны оборудованы системой контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системой поддержания микроклимата, библиотекой юного путешественника.

Кроме того, в поездах доступен мультимедийный портал «Попутчик», с помощью которого пассажиры могут заказать завтрак, обед и ужин на свое посадочное место, а также сувенирную и кондитерскую продукцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.