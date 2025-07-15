Около 3,8 тыс автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе с улиц Московской области было перемещено 3 791 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 94 транспортных средства меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорске (400 ТС), Мытищах (335 ТС), Ленинском (332 ТС), Химках (330 ТС), Люберцы (280 ТС) — здесь чаще всего нарушали правила. Среди марок автомобилей: KIA (343 ТС), ВАЗ (319 ТС), Hyundai (297 ТС), Geely (220 ТС) и VOLKSWAGEN (201 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки, не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы — так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке. Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.