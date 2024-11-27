Около 330 тыс раз перевезли велосипеды на поездах ЦППК с начала 2024 года

С начала года на поездах ЦППК пассажиры перевезли около 330 тыс. велосипедов — это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего с велосипедами путешествовали на Ярославском, Казанском и Савеловском направлениях — суммарно на них пришлось более половины от общего количества таких поездок.

Компания активно поддерживает велодвижение. В частности, во время проведения Ночного, Осеннего и Весеннего велофестивалей во всех своих поездах организует на территории Москвы и Подмосковья бесплатный провоз двухколесного транспорта.

На МЦД услуга бесплатного провоза велосипедов доступна всегда, а на других маршрутах — в определенное время: с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 часов. Для этого достаточно оформить билет с нулевой стоимостью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.