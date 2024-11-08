Около 30 тыс обращений поступило в службу помощи при ДТП Ленинского округа

Центр бесплатной помощи автомобилистам при дорожно-транспортных происшествиях действует в Ленинском округе с 1 декабря 2021 года. За три года его сотрудники получили и обработали свыше 29,8 тыс. сообщений о ДТП. 9,2 тыс. было обработано в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ожидание сотрудников Госавтоинспекции на дороге может провоцировать новые аварии и пробки. Возможность же урегулировать мелкое ДТП в специальном центре или с помощью дистанционной консультации уже показала свою эффективность: это позволило в 4 раза сократить время пребывания участников аварии на проезжей части.

Ежедневно в центре дежурят 2 сотрудника. К ним могут обратиться участники незначительных происшествий на дорогах за консультацией по оформлению «европротокола» при условии, что авария произошла без пострадавших и у обеих сторон есть действующие полисы ОСАГО.

В рамках службы помощи при ДТП в Подмосковье работают 16 стационарных центров и круглосуточная «горячая линия», где можно получить квалифицированные рекомендации о необходимых первоочередных действиях на месте ДТП — как произвести фотофиксацию и самостоятельно оформить документы.

Служба помощи при ДТП в Ленинском округе работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: город Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 32/56. Связаться со специалистами центра можно по телефону экстренной службы 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.