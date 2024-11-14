Около 20 водителей Подмосковья привлекли к ответственности за скрытые номера

В Московской области Госавтоинспекция региона совместно с Госкомпанией «Автодор» провели рейд по выявлению транспортных средств, передвигающихся по автодороге без государственных номерных знаков, в том числе с нечитаемыми (закрытыми) номерами. По итогу мероприятия к ответственности привлекли 18 недобросовестных водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из них 9 ехали без или со скрытыми номерами, 5 применили специальное устройство и лишились прав, 3 транспортных средства были с трудно читаемыми номерами и один водитель несвоевременно поставил авто на учет.

В этом году наблюдается рост числа подобных правонарушений, в связи с этим регулярно на территории Московской и Владимирской областей, Чувашии и Татарстана проводятся рейды. Кроме того, такие мероприятия позволяют обнаружить нарушения, которые сопряжены с более тяжкими преступлениями, такими как угоны транспортных средств, перевозка запрещенных грузов и многое другое.

В ходе рейда машину без номера фиксирует оператор в центре управления дорогой и передает информацию сотрудникам ГИБДД, которые стоят на пути нарушителя.

Недавно принятый федеральный закон вносит следующие изменения: если раньше, в случае сокрытия или намеренного видоизменения номера, водителю грозил штраф 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев, то теперь, при повторном нарушении, сроки лишения составляют от 1 года до 1,5 лет, а вариант получить штраф исключен.

Также с недавнего времени такие мероприятия проводят на территории автозаправочных станций. Сотрудники Госкомпании и МФЗ предупреждают нарушителей об ответственности, которая им грозит в случае продолжения движения со скрытым госномером.

Общественность положительно оценивает данные изменения, так как они никак не затрагивают законопослушных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.