Около 150 автомобилей проверили в рамках профилактической акции в Ленинском округе

В Ленинском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейды, цель которых — привлечь внимание автолюбителей к вопросу безопасной перевозки детей. Всего в рамках акции «Детское кресло» проверили 148 автомобилей, в 33 из них выявлены нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, призывая водителей-родителей задуматься над вопросом обеспечения детской безопасности на дороге. Очень важно при каждой поездке использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнем безопасности», — уточнили в управлении МВД России по Ленинскому округу.

Сообщается, что мероприятия в рамках рейда были организованы преимущественно возле торговых объектов. Сотрудники ГАИ провели профилактические беседы с водителями, у которых в салоне автомобиля находились дети, а также вручили им тематические листовки с напоминанием, что согласно пункта 22.9 ПДД РФ перевозка несовершеннолетних до 12 лет допускается только в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. При этом, адаптер для ремня безопасности удерживающим устройством не является.

За время проведения профилактических рейдов остановлено и проверено 148 транспортных средств и выявлено 33 факта неправильной перевозки детей. В отношении нарушителей составлены протоколы. Напомним, штраф за перевозку ребенка без детского кресла в России составляет 3 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.