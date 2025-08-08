Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Они временные, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

В прошлый раз о введении ограничений в аэропорту Калуги Кореняко сообщал в 08:30 7 августа. В тот же день в 11:25 их сняли.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае. Они временные.