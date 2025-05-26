Ограничения на полеты вновь ввели в подмосковном аэропорту Жуковский
В понедельник днем в аэропорту Жуковский Московской области начали действовать временные ограничения на полеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По состоянию на 17:00 аэрогавань не принимает и не отправляет рейсы. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Ранее в понедельник аналогичные ограничения уже вводили как в Жуковском, так и в Домодедове.
Московский регион вновь подвергся атаке украинских беспилотников. Сбили минимум четыре дрона.