Ограничение скорости кикшеринговых самокатов оказалось полезным

Снижение предельной скорости движения на электрических самокатах с 25 до 20 километров в час позволило уменьшить на 48% количество дорожно-транспортных происшествий с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказали « Коммерсанту » в ЦОДД Москвы.

В столице России проводился эксперимент. На три месяца ввели ограничение по скорости 20 километров в час для водителей электросамокатов. Скорость снижали в нескольких районах мегаполиса. В остальных она была прежней — 25 км/час.

Выяснилось, что благодаря снижению скорости количество ДТП в зоне проведения эксперимента с участием средств индивидуальной мобильности снизилось на 48%. Также на 67% уменьшилось количество случаев, когда СИМ наезжали на прохожих. Распространить это ограничение на все районы города могут уже в следующем году.

Ранее в Петербурге ехавший на красный свет подросток-самокатчик попал под автобус. Водителю СИМ было всего 15 лет.