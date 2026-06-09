Общественный транспорт Подмосковья изменит график 12 июня

сегодня в 14:14

Общественный транспорт Московской области будет работать по измененному расписанию в День России и последующие выходные. Автобусы и пригородные поезда перейдут на график выходных дней, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы 12 и 13 июня будут курсировать по расписанию субботы, 14 июня — по расписанию воскресенья.

Пригородные электропоезда ЦППК и МТППК изменят график следующим образом: 11 июня — по расписанию пятницы, 12 и 13 июня — по расписанию субботы, 14 июня — по расписанию воскресенья, 15 июня — по расписанию понедельника.

На праздничные дни назначат 18 дополнительных поездов. В их числе рейсы Москва (Курский вокзал) — Тула-1 и обратно 12–14 июня, Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 15 июня, Москва — Владимир и Владимир — Москва 12–14 июня, а также направления Москва — Калуга-1, Калуга-1 — Москва и Нара — Москва в отдельные даты.

Кроме того, вместо поезда №7191 Москва — Малоярославец 11 июня назначат поезд №7093/7094 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 отправлением в 20:35.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.