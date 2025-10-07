«Обратного пути нет»: многодетная семья может лишиться авто из-за нового закона

Многодетный житель России Артур Вагапов рискует остаться без автомобиля для всей семьи из-за новой методики расчета утилизационного сбора. Поправка вступит в силу с 1 ноября, сообщает Газета.ru .

Он рассказал, что нацелился на трехлетний гибрид Toyota Highlander из Китая, долго копил деньги, заключил договор и уже оплатил покупку 11 сентября и на следующий день узнал о реформе. До этого многодетной семье перестало хватать места в уже имеющемся автомобиле.

«Обратного пути уже нет. Срок поставки машины 11 ноября, то есть после повышения утильсбора. Машина должна была обойтись в 3,2 млн рублей, растаможка — в 740 тыс. рублей, а утильсбор — в 5,2 тыс. рублей», — сказал мужчина.

По его расчетам, с ноября сумма утильсбора увеличится в 2,5 миллиона рублей, а таких денег у семьи нет. Сейчас Артур думает, что делать с новой машиной. Он также выступил за увеличение сроков, позволяющих автомобилистам ввезти машины из-за рубежа, используя прежние ставки утилизационного сбора.

До этого гражданка России столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, возникшими из-за изменений в порядке уплаты утильсбора на импортные автомобили.

