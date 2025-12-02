Новый специализированный автомобиль для аварийно-восстановительных работ поступил в Шатуре

В Подмосковье продолжается закупка и выдача спецтехники для ресурсоснабжающих организаций. Одна из машин поступила в распоряжение «Шатурского производственно-технического объединения городского хозяйства» благодаря поддержке правительства Московской области. Рабочие смогут использовать автомобиль и его оснащение при проведении аварийно-восстановительных работ.

«Это не только машина для аварийно-восстановительных работ. Это полноценная передвижная мастерская. Она укомплектована абсолютно всем необходимым инструментом для проведения работ: это и бензогенераторы, шлифовальные машины, это помпа, которая нам в Шатуре особенно необходима, потому что у нас высокий уровень грунтовых вод, бензорез, прожектора освещения. Кроме того, машина содержит комплект расходных материалов. То есть она полностью готова к началу работ и не требует никакой дополнительной комплектации», – рассказала Татьяна Хотинская, директор МУП «Шатурское ПТО ГХ».

Новая специализированная машине рассчитана для перемещения сразу семи человек. Техника поможет устранять неполадки на сетях тело- и водоснабжения в нормативные сроки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.