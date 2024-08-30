Новый остановочный пункт установили в мкр Выстрел Солнечногорска

Перед домом № 18 по улице Военный городок в Солнечногорске появилась остановка для общественного транспорта «Выстрел». Специалисты установили ее по просьбе жителей муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с продлением маршрута № 4К до бывшего ковидного госпиталя от солнечногорцев стали поступать обращения о сокращении времени проезда до центральной части города. От остановки ТЦ «Выстрел» автобус уходил на разворотный круг, что увеличивало время проезда для пассажиров.

«Теперь жители могут дожидаться маршрута № 4к от остановки „Выстрел“ и не обязательно ехать на разворот до бывшего ковидного госпиталя. Время в пути сократиться на 10-15 минут. Стараемся, чтобы жителям было более комфортно и удобно передвигаться на общественном транспорте до основных объектов инфраструктуры — МФЦ, жд/вокзал, автостанция», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В ближайшее время на остановке появится актуальное расписание общественного транспорта, вблизи установят специальные знаки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.