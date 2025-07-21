Новый асфальт начали укладывать на улице Шамотной в Подольске

В Подольске на улице Шамотной началась укладка нового асфальтобетонного покрытия. В течение нескольких дней планируют заасфальтировать участок протяженностью 680 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день планируется завершить работы на половине участка дороги и парковке. В работах задействованы 12 единиц техники и 24 сотрудника дорожных служб.

Всего в Подольске в этом году отремонтируют 18 местных дорог и обновят почти 23 км дорожного полотна.

Работы будут проводиться на улицах Чехова, Физкультурная, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большая Ивановская, Курская, Багратиона, Циолковского, Юбилейная.

Текущий ремонт запланирован также на ул. Кольцевая в мкр. Климовск, ул. Садовая в мкр. Львовский, Революционный проспект и Цементный проезд. На улицах Трудовой, Большой Зеленовской, проспекте 50 лет Октября в мкр. Климовск обновят покрытие, в том числе на тротуарах.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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