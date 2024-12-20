Новогодние автобусы выйдут на маршруты в Кемерове 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, в Кемерове на маршруты выйдут новогодние автобусы, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Волшебный транспорт будет создавать праздничное настроение до 14 января 2025 года. Впервые подобные автобусы появились в Кемерове в конце 2021 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на их корпусах, сделанных из прочного стеклопластика, не поддающегося коррозии, установлена световая иллюминация. Она выполнена из силикона и адаптирована для работы в условиях низких температур и влажности благодаря специальной изоляции световых элементов.

Установка такой подсветки не влияет на термоизоляцию салона и безопасность движения. После завершения новогоднего сезона светодиодные гирлянды будут сняты, а корпуса автобусов восстановят с использованием специальной мастики.