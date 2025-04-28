Новое асфальтовое покрытие появилось на шести улицах Люберец

На шести улицах городского округа Люберцы завершены работы по укладке нового асфальта. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В настоящее время завершены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участках шести улиц: Попова (протяженность более 1 км, площадь — 11 457 кв. м), улице Южная (более 800 м, 13 350 кв. м), улице Льва Толстого (более 800 м, 9 100 кв. м), улице Строителей (более 400 м, 7 133 кв. м), 3-м почтовом отделении, от улицы Кирова (более 500 м, 4 988 кв. м), а также на Октябрьском проспекте — от дома 375 до дома 403 — Хлебозаводской проезд (около 300 м, 3 307 кв. м). Сейчас аккредитованная лаборатория проводит экспертизу покрытия на соответствие ГОСТу», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что в посёлке Красково, на проезде к КП «Марусин луг», завершено снятие старого дорожного покрытия, и вскоре начнется укладка нового на участке длиной более одного километра.

«В 2025 году в городском округе Люберцы планируется привести в нормативное состояние 11 дорог местного значения, из которых три находятся в Дзержинском, а также четыре региональные автомобильные дороги. Протяженность обновлённых участков составит более 25 км», — уточнил Волков.

С полным адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.