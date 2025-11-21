Новая конечная станция для наземного транспорта появится на юге Москвы

Столица развивает инфраструктуру для эффективной работы наземного городского транспорта, постоянно строятся новые и обновляются действующие конечные станции. На юге города готовится к вводу в эксплуатацию новая конечная станция для автобусов и электробусов «Нагатинский Затон», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Она находится рядом с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро. Открытие объекта позволит запустить электробусы на новые маршруты в округе. На новой конечной станции установили 12 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

«Продолжаем развивать инфраструктуру для наземного городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В столице работает уже 170 конечных станций, 50 из которых обслуживают электробусные маршруты. Это помогает улучшать работу транспорта в районах города и условия труда водителей», — добавил Максим Ликсутов.

Конечные станции повышают эффективность городского транспорта. Он начинает маршрут сразу в нужном районе — ближе к пассажирам. Время ожидания транспорта уменьшается. Автобусам и электробусам не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. На огороженной разворотной площадке у водителей достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию, не надо делать это на проезжей части. Для водителей создаются комфортные условия труда, так как от их самочувствия зависит безопасность пассажиров.

На конечных станциях есть раздельные комнаты для отдыха женщин и мужчин-водителей, комнаты для приема пищи, медицинские пункты, душевые и санузлы, система видеонаблюдения и контроля доступа для безопасности.

Москва является лидером среди городов Европы и США по количеству электробусов. Свыше 2,6 тыс. инновационных машин российского производства обеспечивают работу более 250 маршрутов. По контрактам, заключенным с ПАО «КАМАЗ», в 2025–2027 годах планируется поставка 1,1 тыс. электробусов.

