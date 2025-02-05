Nikkei: автопроизводитель Nissan не будет сливаться с Honda

Компания Nissan в одностороннем порядке завершила вести переговоры, на которых обсуждалось слияние с автопроизводителем Honda. Об этом пишет японское издание Nikkei со ссылкой на информированные источники, сообщает РИА Новости .

Переговоры организовали по модели холдинговой компании. Однако прийти к единому мнению по ряду условий, например, доле интеграции, не удалось.

Honda предложила Nissan стать дочерней компанией. Однако сотрудникам компании это не понравилось, они начали оказывать сильное сопротивление. Поэтому переговоры пришлось закончить.

Ранее компания OMI провела опрос, который показал, что около 43% россиян отдают предпочтение японским автомобилям.