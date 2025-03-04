Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на региональных дорогах в 11 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы убрали несанкционированную рекламу со знаков на ул. Набережная Циолковского в Жуковском, на ул. Полиграфистов в Чехове и на ул. Полевой во Фрязине.

А еще рекламу ликвидировали на остановочных павильонах на Можайском шоссе в селе Перхушково Одинцовского округа, на ул. Донбасской в микрорайоне Ожерелье округа Кашира, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново округа Мытищи, а также в Богородском округе на ул. Центральной в селе Кудиново и в деревне Кашино.

Помимо того, что специалисты очистили остановочные павильоны от граффити на Московском шоссе и ул. 1-й Московской в Серпухове, на ул. Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, также убрали вандальные надписи с дорожных знаков на ул. Коммунальной в Королеве и ул. Ленина в рабочем поселке Правдинский округа Пушкинский.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.